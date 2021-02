Muñiz: Un hombre tiene doce denuncias por acoso y maltrato y la Justicia dice que “no puede hacer nada”

El punto cúlmine de la situación ocurrió la semana pasada, cuando el padre de familia, un hombre jubilado, recibió una paliza por parte de Morua. “Lo atacaron con palos y le rompieron la cara con un adoquín”, manifestó la hija. “Hicimos la denuncia en la Fiscalía de Malvinas Argentinas, pero nos dijeron que no pueden otorgarnos una perimetral porque viven al lado de nuestra casa”, finalizó.

Una de las integrantes de la familia le contó a SM Noticias que Morua y su pareja, Sonia Cardozo, la hostigan permanentemente a ella y su familia. “Me ha perseguido durante varias cuadras y me ha amenazado”, declaró. Además también afirmó que una de sus hermanas decidió abandonar la vivienda por temor.

Una familia del partido de San Miguel vive un verdadero calvario, ya que sus vecinos de la vivienda lindante los persiguen, han apedreado la casa e incluso agredido a sus integrantes pero no han obtenido una respuesta desde la Fiscalía de Malvinas Argentinas. “Dicen que no se puede hacer una perimetral porque viven al lado”, aseguraron.