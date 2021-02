Magario y Descalzo visitaron el centro de vacunación de la Escuela Primaria 18, en Ituzaingó

Las autoridades no reaccionan y los.

Los vecinos y vecinas que aún no se hayan inscripto en el plan de vacunación provincial deberán ingresar en la web y completar el formulario . Una vez registrado, el gobierno provincial se va a comunicar para asignar día y lugar de vacunación.

Una vez finalizada la recorrida, Magario sostuvo: “Ituzaingó es uno de los distritos que ha logrado inscribir la mayor cantidad de personas que quieren recibir la vacuna. Es muy importante que todos los bonaerenses se registren, porque si no, no van a poder acceder a la vacuna. Por eso, les pido a los más jóvenes que ayuden a los abuelos a anotarse, ya que son quienes más necesitan de la vacuna”.