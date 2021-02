El gobierno municipal amplía los horarios de las actividades en los salones de eventos de San Isidro

Otros puntos del protocolo indican que la totalidad del personal a desempeñarse en el evento debe encontrarse bajo relación de dependencia con el salón, no estando permitido la contratación eventual y ocasional; y que toda persona ingresante debe completar una declaración jurada informando que no posee síntomas de coronavirus ni tuvo contacto estrecho con un caso confirmado los últimos 14 días.

Además tendrán que respetar un estricto protocolo sanitario que entre sus principales medidas establece que la capacidad máxima del salón debe ser de 120 personas en lugares cerrados con ventilación natural cruzada y de 140 en espacios al aire libre; y capacidad máxima por mesa de no más de 8 personas.