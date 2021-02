Ariel Sujarchuk y Teresa García inauguraron el nuevo Registro Civil de Ingeniero Maschwitz

El intendente Ariel Sujarchuk y la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, inauguraron el nuevo Registro Civil de Ingeniero Maschwitz. Las flamantes oficinas fueron construidas por la Municipalidad con fondos propios, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la dependencia provincial por su ubicación estratégica.

El nuevo Registro Civil está ubicado en la calle Mendoza 1667, segundo piso, y su horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

“Estamos nuevamente con Teresa García para ampliar derechos en el partido de Escobar. Creemos que no hay mejor manera de defender a la argentinidad que, justamente, entregando documentación y registrando a nuestros ciudadanos. El registro civil de Maschwitz tenía un pecado capital porque, durante la gestión anterior, el gobierno provincial no pagaba el alquiler y los dueños del inmueble no los desalojaron por amor a su localidad. Ahora tomamos la decisión de que el Estado municipal se haga cargo de los costos con el fin de simplificarles la vida a los vecinos y vecinas”, afirmó Sujarchuk.

“Quiero agradecer al intendente porque teníamos muchas dificultades con la ubicación de los registros civiles. Fueron muchos años de abandono y desidia, y la verdad es que Ariel nos ha provisto de un lugar para llevar adelante la tarea. Además, Escobar es uno de los primeros distritos donde hemos desarrollado el operativo ‘Mi Registro Mi barrio’ que facilita mucho la realización de trámites a la gente. Cuando vengo a Escobar me asombra la calidad de los servicios públicos que tiene este distrito”, expresó la ministra.

En el nuevo Registro Civil se podrán realizar trámites de certificación, cambio y actualizaciones de domicilio, obtención de Documento Nacional de Identidad y pasaporte, rectificaciones de actas e inscripciones tardías de nacimiento, entre otros.

Este es el segundo Registro Civil que se inaugura durante la actual gestión de Ariel Sujarchuk -el anterior había sido en la localidad de Garín, en 2019- con la finalidad de descentralizar las funciones del Estado, procurando que los vecinos no tengan que trasladarse de una localidad a otra para la realización de trámites fundamentales.

“Cada vez que la ministra viene nos ayuda a resolver problemas y continuamente trabajamos en conjunto. Ya realizamos varios operativos para documentar a nuestros vecinos que fueron un éxito, poniendo las ganas y la voluntad que nuestra comunidad merece. Nos genera mucha expectativa trabajar con personas como Teresa porque, con su gran capacidad, aporta soluciones para el ordenamiento territorial de Escobar, lo cual es muy importante para el desarrollo que nos planteamos cuando celebramos el 60 aniversario del distrito, de cara a su Centenario”, concluyó el intendente.