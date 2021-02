Los docentes de San Fernando ya se vacunan contra el coronavirus

La campaña que en su etapa actual prioriza a mayores de 70 años, personas de grupos de riesgo y personal de salud, según el plan de vacunación contra el coronavirus del gobierno nacional y provincial con la colaboración del Municipio, ya alcanzó a los docentes de las escuelas del distrito. Los interesados en vacunarse pueden registrarse en la web o acercarse a los puntos de ayuda en espacios públicos y dependencias municipales.

Avanza en San Fernando el plan de vacunación contra el coronavirus del gobierno nacional y provincial, con el apoyo del Municipio. La etapa actual prioriza a mayores de 70 años y personas de grupos de riesgo de entre 18 y 59 años, como también al personal de salud local y docentes, que se acaban de incorporar al esquema.

Con la coordinación de la obra social para estatales IOMA y en el consultorio del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, las maestras y maestros se están vacunando con dosis de Covishield -AstraZeneca- proveniente de la India.

Estela, una de las primeras docentes vacunadas de San Fernando, dijo: “La organización es excelente, muy bien. La vacuna es importante para todos. Así como nos vacunábamos contra el sarampión, me parece que no hay que tenerle tanto miedo ni nada por el estilo. Tengo experiencia de parientes y amigos que estuvieron muy mal, y esto es una manera de protegerse y no hay que darle tanta vuelta, nos vacunamos y punto. Antes no preguntaban de dónde venían las vacunas, y se las di a mis hijos”. Y continuó: “Para los docentes esto es importantísimo. Yo estoy en casa trabajando en forma virtual, y mis compañeras también quieren vacunarse. Es importantísimo que vaya haciéndose progresivamente. Estoy agradecidísima por la organización, y contentísima con la vacuna sacándonos todos esos miedos que tenemos”.

Andrea, otra de las docentes vacunadas, agregó: “Esta fue la primera dosis, la realidad es que veo que está todo muy organizado. Eso me dejó tranquila, no dolió, y ahora hay que esperar 28 días para la segunda dosis. Lo ideal sería que todos los docentes puedan estar inmunizados, ya que prácticamente tenemos la vuelta al colegio encima. Sé que muchos no tienen turno, calculo que recibí la dosis porque soy persona de riesgo, pero me gustaría que todas mis compañeras estén vacunadas”.

“La verdad es que no dolió nada, fue súper rápido. Acabo de publicar en mis redes la excelente organización que veo. Me llamaron 10 minutos antes para recordarme el turno. Ojalá puedan vacunarse todos lo antes posible. Incluso los docentes que somos de riesgo, como en mi caso, estoy con la esperanza de recibir la segunda dosis y volver a trabajar”, dijo Natalia.

Y Marcela, que además de ser docente hace transporte escolar, concluyó: “Bárbaro, me da seguridad y me siento mucho más tranquila ahora. No me dolió nada, aparte las chicas tienen re buena mano, unas genias. Y la organización espectacular, no esperás nada, vas pasando por los diferentes puntos y te atienden enseguida, son muy amables. En el aula estamos tratando de implementar los protocolos para que salga todo bien para los padres, para ellos, y que se sientan bien seguros. Es difícil, pero estamos poniendo todo cada uno, los chicos, los padres y sobre todo los docentes”.

En la etapa actual del plan provincial de vacunación contra el coronavirus se está completando la aplicación en el personal de salud local y tienen prioridad los mayores de 70 años y todos los vecinos mayores de 18 con enfermedades preexistentes como enfermedad pulmonar crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, o enfermedad renal crónica.

Los interesados en registrarse para recibir la vacuna se pueden acercar a los diferentes puntos de asistencia que el Municipio instaló en diferentes puntos del distrito. Los mismos se encuentran detallados en la página web de la Comuna. También hay puntos de asistencia en varias dependencias municipales.

Los vecinos también pueden realizar el registro de forma personal a través de la página web del plan de inmunización o por la app de celular “VacunatePBA”. Deben indicar que tienen decidido vacunarse y luego completar un formulario con sus datos personales. Tras enviarlo, oportunamente les será comunicado un turno vía correo electrónico, vía notificación de la app o por llamada telefónica.