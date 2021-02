Patricia Bullrich presentó su libro en Malvinas Argentinas en un evento organizado por el equipo de Lucas Aparicio

“La verdad no se defiende sola, hay quienes construyen el relato, y nosotros defendemos la verdad”, destacó Bullrich.

“Que Patricia venga a Malvinas a compartir su conocimiento con los vecinos es un lujo, sobre todo en estos momentos en que la inseguridad en nuestro municipio no tiene freno y vivimos en una constante preocupación y temor en todos lados”, afirmó Aparicio, y agregó: “Patricia supo ponerle un freno a la inseguridad, lo hizo trabajando a fondo contra el narcotráfico y las bandas delictivas. En Malvinas los vecinos estamos trabajando con esa misma convicción y decisión de hacer, de contribuir y de buscar soluciones y propuestas para vivir mejor y más tranquilos.

En un evento organizado por el dirigente y vecino de Malvinas Argentinas, Lucas Aparicio, junto al equipo de “Seguridad en red” más de 150 personas asistieron a la presentación de “Guerra sin cuartel”, el último libro de la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.