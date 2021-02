El Concejo Deliberante convalidó importantes convenios firmados por el intendente Ariel Sujarchuk

Se convino extinguir los procesos judiciales y procedimientos administrativos y cancelar la deuda que en concepto de “Derecho por uso de playas, riberas y cursos navegables” que dicha empresa tiene con la Municipalidad mediante la dación en pago de dos inmuebles de propiedad de Casa Nine.

Se destaca la aprobación por unanimidad con modificaciones del proyecto de ordenanza que convalida el acuerdo transaccional entre la Municipalidad de Escobar y Casa Nine S.A.C.I.F. y Almani Restate S.A. Las empresas efectuarán el cese de la habilitación de la arenera de sus establecimientos, con la finalidad de reconvertir sus instalaciones ubicadas en el Paraná de las Palmas en un polo gastronómico, turístico y de servicios.