Juan Andreotti supervisó el avance de obra del nuevo Centro de Atención Vecinal de San Fernando

“Hemos venido renovando y haciendo a nuevo cada una de las dependencias municipales, como en la Secretaría de Economía y Obras Públicas. Todas nuestras instalaciones son dignas no solamente para los vecinos que se acercan a realizar un trámite o consultar por un servicio, sino también para nuestros empleados”, dijo Andreotti.

This site is protected by wp-copyrightpro.com