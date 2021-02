“Ahora hay que alentar que todos los vecinos se vacunen”, afirmó el intendente Descalzo

Las autoridades no reaccionan y los.

Con respecto a la vacunación de los intendentes, Descalzo señaló que “en un principio los medios decían que la vacuna era comunista, sin certificación”, y aclaró que “en ese marco, en diciembre, el gobernador pidió que los jefes comunales se vacunen para concientizar”. “En mi caso, todavía no lo hice, estoy en el listado y es bueno vacunarse”, remarcó.