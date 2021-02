Continúa la vacunación contra el coronavirus en San Fernando

Por último, Héctor celebró: “Ni me di cuenta cuando me dieron la vacuna, es como cualquier otra y está todo muy bien organizando, respetando todos los protocolos. Con solo ver lo que está haciendo la pandemia en el mundo, está claro que hay que vacunarse, para volver a encontrarse con la familia y amigos”.

La vecina Lucía cumplió 76 años y se vacunó, señaló: “Hoy es mi cumpleaños y no puedo estar más que agradecida por recibir la vacuna. La organización fue excelente y me contactaron por el registro provincial. Tengo una familia numerosa y para mi es importante que estemos todos seguros”.