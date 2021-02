Morón avanza en la implementación del programa Menstruar

Esta iniciativa, que se lleva a cabo desde la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos en articulación con la Secretaría de Salud, reconoce el derecho al acceso a estos productos en condiciones dignas, así como, de información, higiene y salud de las niñas, adolescentes, mujeres, personas trans e identidades no binarias, entre la menarca y climaterio.

This site is protected by wp-copyrightpro.com