Morón sumó una nueva sede de vacunación contra el corobavirus para mayores de setenta años

Por otra parte, Ghi también se expresó sobre el puesto que lidera Morón en el ranking de vacunados y vacunadas: “Es gratificante, da cuenta del trabajo, que vale la pena el esfuerzo y tenemos que seguir por esa línea. No sólo fuimos los que más inscribimos hasta el momento sino también los que más vacunamos, pero eso no deja de ser un número. Detrás del número, lo que importa son las personas que vuelven a sentir que pueden retomar sus rutinas, que vuelven a mirar con esperanza su futuro, que se reencuentran con afectos, que pueden recuperar espacios laborales, artísticos y recreativos. Todo eso es invalorable e inestimable, y eso es fruto de un Estado que trabaja e intenta hacerlo con mucha responsabilidad, seguramente con algunos errores, y de la comunidad que viene acompañando tan activamente”.

En esta oportunidad se otorgaron 80 turnos para el día de hoy, con diferencia horaria y respetando todos los protocolos sanitarios que la ocasión amerita. Ingresan 10 pacientes por hora y, luego de recibir la vacuna, deberán esperar entre 20 y 30 minutos en observación para confirmar que no tengan efectos adversos que comprometan su salud.

El secretario de Salud del Municipio, Martín Latorraca, explicó que “acá estamos vacunando a personas mayores de 70 años, que fueron convocadas a través de la página de la provincia de Buenos Aires”. “En cuanto a las ventajas que tiene esta nueva vacuna es que es más simple su refrigeración, puede estar en una heladera común, no hace falta que este en un freezer”, añadió.