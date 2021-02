“Venimos a poner de pie a la Argentina que destruyeron”, dijo Sujarchuk en el acto por el 36º aniversario del barrio 24 de Febrero

El intendente del partido de Escobar, Ariel Sujarchuk, encabezó el acto de celebración por el aniversario número 36 del barrio 24 de Febrero, comúnmente conocido como “Fonavi”, en la localidad de Garín. Previamente realizó una recorrida por la Escuela Primaria Nº 9 Islas Malvinas, el Centro de Atención Primaria para la Salud Carlos Selles y el Centro de Desarrollo Infantil número 4, finalizando en el Club Social, Cultural y Deportivo 24 de Febrero, donde tuvo lugar el acto principal.

“No vengo de visita, me siento en casa” dijo el intendente, que aseguró que acudió con dos objetivos, el primero de ellos fue “ver las mejoras que hemos hecho” y también anunciar que el 17 de marzo enviará el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para transformar al barrio 24 de Febrero en la séptima localidad del partido, agregando que “Loma Verde no era ni siquiera un barrio, y lo convertimos en localidad, ahora vamos a crear la séptima localidad del partido y es en la que aquí estamos presentes”, manifestó el mandatario.

El acto estuvo concurrido por vecinos y vecinas que recibieron reconocimientos por sus labores comunitarias, en palabras de Sujarchuk: “Este festejo de aniversario es un homenaje a las trabajadoras y los trabajadores de este barrio que trabajan incansablemente para ampliar derechos, porque eso es ser un militante, trabajar por los demás”. Además, anunció que los vecinos y las vecinas podrán elegir una calle para ponerle el nombre de Carlos Ceriani, en homenaje al concejal oriundo del barrio.

Posteriormente, el jefe comunal destinó palabras a la polémica en la que se viera envuelto el proceso de vacunación contra el coronavirus, a partir de la filtración de listados de funcionarios públicos que habrían recibido la vacuna: “He visto muchas listas truchas. Yo no me he vacunado, aunque haya figurado en esos listados truchos, todavía soy joven y no creo que mi cargo me de privilegios”, enfatizó Sujarchuck, agregando que “sí es cierto que en algún momento a ciertas personalidades con algún grado de representatividad, sean de la política, de la cultura o del deporte, se les ha pedido hacerlo, en respuesta a una siniestra campaña anti vacuna, con dirigentes de la oposición diciendo que era un veneno, y que luego no hicieron ningún mea culpa al comprobarse la efectividad de la vacuna”.

“Que el partido de los privilegios, y de los argentinos privilegiados, venga a hacer una bandera de esto me parece que es parte de su discurso cínico. Nosotros venimos a poner de pie a la Argentina que ellos destruyeron”, concluyó Sujarchuk.