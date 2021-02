Ishii recibió al embajador de Rusia quien ratificó la provisión de vacunas para 15 millones de argentinos

El intendente de José C. Paz,.

Con el intendente Ishii como anfitrión, el embajador Feoktistov recorrió las instalaciones del Hospital Oncológico y la moderna Facultad de Medicina de la Universidad de José C. Paz (UNPAZ), que está próxima a inaugurarse.

Ishii le agradeció el gesto de visitar José C. Paz y fundamentalmente agradeció en su nombre y el del presidente Fernández a la Federación de Rusia por haber sido la Argentina el tercer país en recibir la vacuna Sputnik V.

Feoktistov explicó que decidió aceptar la invitación de Ishii a conocer José C. Paz porque quería conocer a “un intendente que es una leyenda, que es muy conocido y que es muy nombrado por la prensa, y que incluso el presidente Alberto Fernández lo conoce, por eso decidí aceptar su invitación y venir a conocerlo.”

Interesante es destacar que la visita a José C. Paz del embajador Feoktistov es la primera que el diplomático realiza a una localidad argentina fuera de CABA.

El embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia, Dmitry Feoktistov, fue recibido hoy por el intendente municipal, Mario Ishii, en el marco de una visita protocolar a José C. Paz, que incluyó asistir a la inoculación de la vacuna Sputnik V a personal sanitario, que se realizó en el Hospital Oncológico “Victoria Irene”, perteneciente al municipio.

José C. Paz