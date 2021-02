San Isidro: Para mejorar la circulación, cambian de sentido más calles de Acassuso

Como resultado de los estudios realizados por el Municipio, en esta segunda etapa se asignará sentido único de circulación vehicular de las calles Juan Cruz Varela, entre avenida Libertador y Ravera Indarte, sentido oeste-este; López y Planes, entre José C. Paz y avenida Libertador, sentido este-oeste; y Martín Coronado, entre avenida Libertador y José C. Paz, sentido oeste-este.

