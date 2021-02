Achával: “Pondremos de pie nuestra identidad, tradición e historia en cada uno de los barrios”

“No hay nada que desde el Estado junto a la comunidad no podamos transformar si estamos convencidos que es el camino. Tenemos la oportunidad de, como dice el Presidente, poner a la Argentina de pie”, expresó Achával. “Hace un año estábamos en el polideportivo junto a nuestro pueblo, con el compromiso que asumimos de poner de pie nuestra identidad, tradición e historia en cada uno de los barrios, de poner en valor lo que somos para forjar lo que queremos ser. Es momento de mirar al futuro y cumplir nuestros sueños”, finalizó.

“La fecha del Tratado del Pilar es muy especial para nuestro pueblo, nos lleva a nuestra historia y nuestra tradición. Este año, si bien nos toca celebrar de una manera distinta, no queríamos dejar de estar presentes, con los centros tradicionalistas, con los representantes de la comunidad educativa, con nuestro pueblo. Y lo hacemos con los mismos valores, de poner en valor nuestra identidad, y del federalismo como eje del crecimiento. Las ideas de unidad y de paz que representan el Tratado hoy son más importantes que nunca, para construir una Argentina con igualdad y justicia social para todos y todas, esas son las banderas que tenemos que levantar”, manifestó el intendente.