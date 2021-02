Jorge Macri visitó Chivilcoy y Suipacha

Al finalizar su visita, el intendente Jorge Macri dijo: “Son momentos muy difíciles, pero tenemos que acompañar a los que trabajan, darlos a conocer, abrirles nuevos senderos, generarles más oportunidades. En estas recorridas, nos acercamos a distintos emprendedores, sabemos que dan un gran ejemplo, vale la pena acompañarlos y ayudarlos porque no la están pasando bien”.

