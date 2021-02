Mejoras salariales para los trabajadores municipales de Tres de Febrero

El ex intendente de Tres de.

Al respecto, Valenzuela expresó: “Estas medidas que resolvimos no hacen más que reconocer el trabajo que viene haciendo el personal municipal. Continuaremos trabajando con el objetivo de seguir mejorando las condiciones laborales de cada empleado y empleada como lo hicimos desde 2015, para así dar más y mejores servicios a nuestros vecinos”.