Nardini afirma: “Nosotros no prometemos, sino que hacemos”

El barrio Villa de Mayo esperaba esta obra desde hacía tiempo y hoy ya es una realidad. Nardini agregó: “Toda esta zona cambia sustancialmente de manera fundamental. Estamos trabajando con el gobierno nacional a través del programa Argentina Hace, en varias obras. Sin prisa, pero sin pausa, nosotros no prometemos, sino que hacemos. Avanzamos muchísimo durante los primeros 4 años de nuestra gestión”.

El jefe comunal dijo: “Esto es avance, es conexión de calles que quedaron aisladas, es conectividad, dignidad y más valor agregado a la propiedad de los vecinos, con el pavimento recuperan energía. En un momento tan difícil por la pandemia, ver a la gente contenta no tiene precio”.

