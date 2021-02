Morón a la cabeza de los municipios con mayor cantidad de vacunados

El jueves 18 de febrero se incorporó a la nómina a las y los adultos mayores de 70 años, población objetivo que se encuentra más vulnerable a la enfermedad porque pueden desarrollar cuadros más severos. Además, ese día también se sumaron docentes, no docentes y auxiliares, a través de IOMA. Todas las personas que recibieron la vacuna se registraron previamente en la web del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Este día se registraron más de 127 mil inscriptos e inscriptas, récord desde que se abrió la web provincial.

Asimismo, los operativos se realizaron con protocolos sanitarios estrictos para preservar la salud de las personas que se acercaron con cita previa. El mismo consta de turnos espaciados para evitar aglomeraciones, vacunando de a 5 personas y, luego de recibir la dosis, las y los pacientes deben permanecer 30 minutos en una sala de observación para monitorear que no sufran ningún efecto adverso.