Cómo fue el retorno a las aulas en San Isidro

Desde la Comuna recomiendan, asistir al colegio con 2 tapabocas, uno para uso diario y otro de repuesto; llevar alcohol en gel; no compartir alimentos, bebidas o elementos personales; higienizar vasos, botellas y otros objetos personales al llegar al hogar; y transmitir la importancia del cuidado personal y distancia social

Estos protocolos de seguridad, presentados por el Municipio de San Isidro y aprobados por la provincia de Buenos Aires, estipulan la división de grupos en burbujas sanitarias y horarios reducidos, junto con otras medidas que tienden a proteger a niños, maestros y personal no docente.