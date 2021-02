Posse explicó por qué se vacunó contra el coronavirus y aclaró que no lo hizo de manera irregular

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, el jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse, informó que a fin del año pasado recibió la primera dosis de la vacuna, cuando no estaba aprobada para mayores de 60 años y como parte de una política -impulsada por el gobernador Axel Kicillof e intendentes del conurbano- de promoción de la Sputnik V ante la desconfianza que la misma generaba en la población. Remarcó que nunca se ocultó el hecho y que todo se difundió en medios de prensa y sus propias redes sociales. Lo hizo tras aparecer en un listado de vacunados VIP que publicaron diversos medios.

“Ante versiones maliciosas que me ponen en una lista de supuestos favorecidos políticos que recibieron la vacuna Sputnik V de manera irregular quiero contarles a los vecinos que me he aplicado las dos dosis de la vacuna en el Hospital Central de San Isidro, una, el día 29 de diciembre del 2020 y la otra el 21 de enero del 2021”, comienza indicando el mandatario en el texto.

“En ese momento, la vacuna rusa generaba suspicacias e inclusive muchos trabajadores de la salud estaban reacios y no mostraban voluntad de vacunarse. Además, estaba contraindicada para personas mayores de 60 años, recién se autorizó la aplicación para esa franja etaria a partir del 20 de enero del 2021”, destacó, y aclaró: “Así fue que, junto con el gobernador y los intendentes de la provincia de Buenos Aires, tomamos la decisión de promoverla, con la convicción de que toda decisión sobre una vacuna aprobada por ANMAT es concluyente”.

Esta es mi declaración respecto de por qué recibí hace 2 meses la vacuna Sputnik V 👇🏼 pic.twitter.com/gGRC9heETN — Gustavo Posse (@gustavoposse) February 22, 2021

Posse recordó que “en San Isidro hicimos una campaña fuerte para convocar a todos los vecinos para que se vacunen según el calendario de la Provincia”. “Desde el primer día hicimos pública mi vacunación en gacetillas que distribuimos a los medios y en mis redes sociales”, enfatizó. “Hoy el momento es otro y quizá ya la mayoría confía en esta vacuna. No fue así entonces, y como representante de los vecinos consideré oportuno tomar la delantera en un tema tan importante y esencial para la salud pública”, subrayó.

“Espero que no se utilice este asunto para que los oportunistas de la política hagan una caza de brujas que nos perjudique como argentinos y nos distraigan de lo esencial. Llamo a todos los que tienen responsabilidad pública a no perder el eje y aprovechar su exposición para informar con verdad buscando el bien público por encima de especulaciones mezquinas”, finalizó, desligándose así del escándalo de la vacunación VIP.