San Fernando sanitiza escuelas contra el coronavirus previo al inicio de clases

En tanto, la directora de la Primaria 27, Norma Cortenova, agregó: “Es una gran alegría que podamos volver a encontrarnos con los chicos y estamos muy contentos con la desinfección que realiza el Municipio antes del comienzo de clases porque fortalece el trabajo de los auxiliares. Esta escuela la inauguramos el 6 de marzo del año pasado y todavía no la pudimos estrenar del todo, así que estamos esperanzados con la vuelta a clases tomando todos los cuidados”.

En ese sentido, remarcó: “Es responsabilidad de toda la sociedad el cuidar que los chicos puedan tener un ciclo lectivo después del año tan difícil que hemos pasado. Agradecemos a todo el personal docente que ha tenido una gran participación y que se tuvo que adaptar a un sistema que no conocía. Hoy tenemos un nuevo desafío, creemos que este año será mejor que el anterior, pero va a depender de la responsabilidad de todos”.