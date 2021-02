En una velada mágica, la ópera hizo vibrar al Bajo de San Isidro

Las hermanas Griselda y Roxana Matesco llegaron pedaleando por la bicisenda. “Nos encanta el aire libre y la ópera; por eso no nos podíamos perder este concierto de variados estilos”, afirmaron. Y Roxana completó: “La noche sigue con una cena en alguno de los lugares del polo gastronómico del Bajo”.

Sobre la decisión de sumar la ópera a la agenda del ciclo de espectáculos gratuitos, la subsecretaria de Cultura, Eleonora Jauriguiberry, explicó: “Es un género atractivo para todos los públicos, porque tiene que ver con la epopeya. El cantante de ópera posee una habilidad que muy poca gente tiene, y el público se lleva la emoción, la sensibilidad y el arte no solo del intérprete, sino también del artista que compuso una aria de hace siglos”.

En la última parte del concierto llegó el segmento de canciones de películas como “Through the eyes of love” de “Castillos de hielo” y al “El pastor solitario”, de “La novicia rebelde”. Mientras que los más chicos interpretaron el film de Disney “Pocahontas”.

Siempre bajo la precisión del pianista Santiago Martínez, también se presentó el dueto de Angulegui y la soprano Laura Delogu con “Papageno y Papagena”, de “La flauta mágica”, de Wolfgang Amadeus Mozart. Luego se lucieron con “O mio babbino caro”, una aria de Gianni Schicchi de 1918, y con “Music on the night”, del musical “El fantasma de la ópera”.