Con más canchas, juegos, sectores de ejercicio y árboles, San Fernando renovó la Plaza San Pablo

Por su parte, Liliana, también vecina de la zona, contó: “Mi hija tiene 23 años, y desde entonces nunca la cambiaron, y la verdad que hoy los chicos tienen nuevos juegos para divertirse y me parece bárbaro. Valió la pena”. También “Kito”, que vive a pocas cuadras, expresó: “Está linda, la verdad que se pasaron. Hicieron una cosa ‘como la gente’, y más para los chicos que son los privilegiados. Les hicieron un piso de goma para que no se golpeen y una linda renovación, todos los días vamos a venir”.

Junto a ella, Romina agregó: “Es hermosa, muy lindos los árboles, la próxima me traigo el mate”. Y Valeria dijo: “Ahora se ve mucho mejor, con los juegos que le gustan a los chicos, y más plantas; realmente lo necesitaba. Está muy lindo como la dejaron, y esperemos que entre todos la cuidemos, porque es para los chicos, los grandes y para todo el barrio”.

Quienes estrenaron el espacio verde renovado con mucha alegría compartieron su opinión. “Hoy hacemos tarde de plaza, la esperábamos hace tiempo y mi nena está re contenta porque sacaron el arenero que no le gustaba. La verdad que quedó hermosa, esperemos que la cuiden los chicos y los grandes concienticemos”, comentó Juana.