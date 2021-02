Los vecinos de El Talar disfrutaron del Cineclub Tigre, shows y actividades al aire libre durante el fin de semana

En el ciclo organizado por el Municipio, se proyectó “El pibe” del reconocido artista Charles Chaplin. La velada tuvo lugar en la Plaza Mariano Moreno con modalidad de burbuja y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad sanitaria. Además, se llevó adelante la jornada “Cultura vive” con actividades infantiles y shows para toda la familia.

Al respecto la subsecretaria de Cultura, Marilina Silva, afirmó: “El cine representa una gran parte de la cultura. Por eso, que desde el Municipio podamos acercar estas propuestas a los barrios, de una manera segura y cuidada es de una gran importancia. Este film, como tantos otros, ya no se encuentra en las salas cinematográficas y para quienes no tienen la posibilidad de acceder a los medios para verla implica no sólo asistir a la proyección de una película sino también ponerse en contacto con el arte, con la historia y con muchas temáticas que son altamente enriquecedoras”.

Además de la propuesta cinematográfica, el área llevó adelante una nueva jornada de “Cultura vive” con actividades infantiles y espectáculos para todo público. Los chicos y chicas pudieron participar de talleres de arte donde les fue entregado papel y crayones para pintar y juegos de mesa para compartir. Finalmente, se llevó a cabo “El show del payaso Fidel”, como cierre de una velada familiar.

La iniciativa recorre todas las localidades del distrito y se lleva a cabo con inscripción previa. Para más detalles, contactarse con el equipo de cultura a través de sus redes sociales.