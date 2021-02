“Hay que recuperar al radicalismo”, reclamó Posse

“El día posterior a las elecciones vamos a llamar a la unidad partidaria para hacernos fuertes en los postulados y en la mirada hacia al futuro. Para nosotros todos los radicales son importantes. Nos tenemos que recuperar de los años de entrega, sumisión, donde no se hablaba ni se respiraba sin el permiso de otro partido”, aseguró Gustavo Posse.

En esa línea, el intendente de San Isidro consideró: “Fueron años de servilismo en donde no se pudo escuchar la voz radical en la Provincia y para eso hay una elección el 21 de marzo donde el afiliado va a definir el rumo. Estamos convencidos de que se va a imponer la necesidad de cambiar el Partido para ampliar Juntos por el Cambio”.