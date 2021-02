Incendio en un depósito de Pilar afectó también a una pizzería

Esta no es la primera vez que este depósito se incendia, aunque es la vez que mayores daños ocasiona. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas de ningún tipo.

Un total de cuatro dotaciones debieron intervenir para apaciguar el incendio, pero no pudieron evitar daños materiales en el salón comedor del negocio. Según se pudo saber, mesas, sillas, ventana, parte del techo y la mampostería se vieron afecatadas.

Cuatro dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Pilar debieron intervenir en un incendio ocurrido en un galpón de Ruta 8, esquina Guido. Las llamas se extendieron y afectaron también el fondo de una pizzería. No hubo heridos pero sí muchas pérdidas materiales.