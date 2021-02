La Federación de Municipales apoya a Máximo Kirchner para presidir el PJ en provincia

Leonardi Walter, Tigre; D’aquino Darío, Florencio Varela; Pedhelez Miguel y Toledo Fernando, Lanús; Aversa Daniel Avellaneda; Carril Campusano Gabriel ,Berazategui; Maury Juan Arrecifes; Duré Luis, Morón; Mena Mariel Las Heras; Angelini Cristian, Villa Gesell; Andrade Héctor, Benito Juárez; Campos Carlos, Esteban Echeverría; Villalon María Laura, Lezama; Iglesias Jorge, San Miguel; Betanzo Horacio, Gral. Villegas; Oriani Arturo, Pehuajó; Rodríguez Jorge, Berisso; Maldonado Silvia, Malvinas Argentinas; Avellaneda Eduardo, Escobar; Pesich Omar, José C. Paz; Vélez Mariana, Rivadavia; Bissio Daniel, Pta. Indio; Fadel Mario, Chacabuco; Noriega Alberto, C. Sarmiento; Guaquinchay Gilda, Carmen de Areco; Di Pratula Ignacio, Laprida; Rodríguez Rubén, Azul; Labriola Hugo ,9 de Julio; Hurtado Adriana, San Antonio de Areco; Núñez José Luis, Merlo; Coli Miguel, Ituzaingo; Carrizo Cristian, Navarro; Enrique Raúl, Gral. Belgrano; Zucoli Rodolfo, Bragado; De Luca Carlos, San Martín; Dulke Alfredo, Berisso; Fascio Susana, Alberti; Fortunato Domingo, Coronel Dorrego; Pacheco Hugo, Colón; Margadant Armando, San Andrés de Giles; Kasta Juan, San Pedro; Cofre Juan, Púan; Colli Miguel, Ituzaingo; Bustos Susana, Coronel Pringles; Arias Ignacio, Mercedes; Peñaloza Marcos, Cañuelas; Núñez Jorge, Gral. Pueyrredon; Olivera Juan Adolfo, Alsina; Carmona Ángel, Carlos Casares; Cuadrado Stella Maris, Carlos Tejedor; Mercedes Roldan, Chascomus; Mercado Edith, Gral. Arenales; De la Canal Marcelo, Guamini; Martínez Carlos, H. Yrigoyen; Montealegre Alejandro, Bolívar; Ramos Juan, Salliqueló; Covino Antonio, Trenque Lauquen; Correa Oscar, Daireaux; Cano Darío, Gral. Alvarado; Pérez José Luis, Tres Lomas; Montero José, Baradero; Reina Maria Esther, Roque Pérez; Beretta Gaston, Chivilcoy; Rajoy Miguel, Partido de La Costa; Bahía Mario Félix, Gral. La Madrid; Terrizano Ricardo, Quilmes; Guzmán Sandro, Exaltación de la Cruz; Wasniovsky Ángel, Junín; Castillo Manolo, Moreno; Galanti Facundo, Olavarría; Basualdo José, Lobería; Bertrand Silvia, Necochea; Olivero Marta, Ramallo; Zotta José Luis, Mar Chiquita; Alvarado Enrique, Rojas; Albrech Juan, Pergamino; Ramos Juan, Saliquelo; Monzón Desiderio, San Nicolás; Kasta Juan, San Pedro; Navarreto José, San Fernando; Ramírez Susana, Salto; Couadeau Matías, Suipacha; Sosa Juan, San Vicente; Speranza Hernán, Gral. Paz; La Fuente Jorge, Veinticinco de Mayo; Gianfecile Fabián, Zárate; Vázquez Pablo, Lomas de Zamora; Cataldo Alejandra, Lincoln; Ratigen Maximiliano, Rauch; Morales Gabriel, Lujan; Miño Luis, Pilar; Scifo Ángel. Pte. Perón; González Luis, Carmen de Patagones; Piazzi María Esther, Gral. Viamonte; González José, Campana; Aramburu José, Magdalena.

