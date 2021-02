Tras el “vacunasgate”, el presidente le tomó juramento a Carla Vizzotti, nueva ministra de Salud

En los días previos había sido noticia que el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, también recibió la vacuna Sputnik V, pese a no revestir la condición de personal esencial de la Salud ni adulto mayor de 70 años para ser vacunado.

Reemplazará a Ginés González García, a quien el jefe de Estado le solicitó la renuncia por el escándalo con las vacunas contra el coronavirus que se aplicaron en la cartera sanitaria a personas que no estaban en la lista oficial de prioridades.