Kamburian acusó a Nardini de vacunarse contra el coronavirus: Vivona le respondió con dureza en Twitter

“Tenga memoria. ¿Busca dañar el sistema de salud de Malvinas Argentinas? No tiene autoridad moral para desprestigiar a los malvinenses sin serlo”, sostuvo Vivona, y le pidió al ex secretario de Salud de Pilar que cuente que tiene domicilio en ese distrito y vive en Vicente López. “Defina a qué distrito pertenece y luego sea solidario”, aseveró.

“Sea coherente. Tal vez debiera haberse preocupado por no haber respetado su propio aislamiento cuando usted dio positivo de coronavirus, en su domicilio de Vicente López, denunciado por sus propios vecinos”, añadió.

Sr @DrCKambourian sea responsable. Es de mala fe difundir esta noticia del 8 de enero (hace 43 días). El intendente @Nardini_Leo no se vacunó. Sí lo hizo la vicegobernadora para respaldar la campaña de vacunación que desde su espacio político se encargaron de demonizar. Sigo👇 https://t.co/n3CrdAOaiZ

“Señor Kambourian sea responsable. Es de mala fe difundir esta noticia del 8 de enero”, dijo el legislador, recordando que la información se publicó hace 43 días. “El intendente Leo Nardini no se vacunó. Si lo hizo la vicegobernadora para respaldar la campaña de vacunación que desde su espacio político se encargaron de demonizar”, agregó, citando el tuit inicial de Kambourian.