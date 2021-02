Graciela Camaño y Juan Manuel Urtubey apuestan a la Tercera Posición

Finalmente, el salteño dejó una arenga para los militantes que participaron virtualmente del encuentro: “Los militantes políticos tienen el deber moral de entender que hay que empatizar con los sectores que deben ser los verdaderos partícipes, sino no tenemos razón de ser. Buscamos decirle a cada uno de ustedes que nadie va a venir a salvar la Argentina. La puede salvar cualquiera de ustedes que tome la decisión de cambiar en serio”.

Con la coyuntura sanitaria, Camaño aprovechó para analizar que “un solo país tuvo la solidaridad de donar sus vacunas sobrantes, Canadá”. “En el resto de los países se acapararon las vacunas. Nosotros somos un país más. En ese mundo tenemos que construir nuestro proyecto de Nación. Somos un país pobre. Ni siquiera emergente. No podemos seguir discutiendo ideologismos berretas”, lanzó.

Luego, Camaño dejó un análisis de la coyuntura política actual: “Hace mucho bregamos y somos consecuentes con la construcción de una tercera vía. Ya hace algún tiempo la dirigencia política perdió el Norte, y los procesos electorales se conforman no con la idea de una sociedad mejor sino con una estrategia que responde solamente a los comicios. Esto nos llevó sistemáticamente al fracaso”.

La diputada nacional y líder del partido Tercera Posición, Graciela Camaño, encabezó un Zoom con más de 500 dirigentes de todo el país y de la provincia de Buenos Aires. Estuvo acompañada por el ex gobernador de Salta y coordinador de la Incubadora de Talentos del Forada, Juan Manuel Urtubey, y por el diputado provincial Fabio Britos.