Apareció la menor de Ituzaingó que era buscada desde el martes pasado

Las autoridades no reaccionan y los.

No trascendieron los motivos de la fuga de ambas adolescentes, pero afortunadamente el hecho no pasó a mayores y concluyó con un final feliz, ya que ambas aparecieron sanas y salvas.

Una vecina de Moreno las encontró en una plaza de ese distrito, aunque no fue directo a ellas, sino que le avisó a un efectivo policial que en ese lugar se encontraban las chicas que eran buscadas.

La adolescente fue hallada junto a su amiga Antonella Aucachi, de 18 años, quien también estaba desaparecida desde el mismo martes, pero a las 22, luego de arribar a la casa con Ariana y de salir al kiosco para no volver.