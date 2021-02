Morón: Avanzan las obras de agua corriente en Castelar Sur

El Municipio puso en marcha obras esenciales para que vecinos y vecinas accedan al servicio de agua corriente. Casi 20 mil moronenses podrán contar con el servicio en pocos meses.

El intendente Lucas Ghi visitó las obras de un sistema de regulación de agua que se llevan adelante en la intersección de las calles Saladillo y Fray Bottaro, en Castelar Sur. Esta intervención brindará el servicio de red de agua potable a más de 19 mil vecinos y vecinas de los barrios Marina y Santa Rosa.

Luego de la recorrida por el lugar, el jefe comunal manifestó que “es una obra de infraestructura especialmente significativa porque está vinculada a la producción de red de agua potable”. “Nosotros tenemos un objetivo muy ambicioso que es superar el 90 por ciento de conectividad a lo largo de este 2021, y así concluir la gestión con la totalidad de los vecinos y vecinas disponiendo del agua de red pública. Sabemos el impacto que esto tienen en términos de desarrollo de la ciudad, de infraestructura, de calidad de vida y de reducción de enfermedades de distinta naturaleza”, añadió.

Los trabajos que realiza la empresa GTMH ARGENTINA, contratista de AySA, impactarán en un radio cercano a 160 manzanas, comprendido por las calles Blas Parera, Passadore, Coronel Arena y Hortiguera, poniendo en funcionamiento la ya existente red secundaria, que se finalizó en 2018 y que se encuentra sin servicio desde entonces.

Además, Ghi destacó que “este tema tan sensible, que nos remonta a los 90, pudimos retomarlo fruto de la decisión política del ex presidente Néstor Kirchner de recuperar lo que era Aguas Argentinas, y así empezamos a desandar aquel camino, a construir un nuevo capítulo, a pensar el agua y el saneamiento ya no como mercancías a las que acceden quienes pueden pagar sino como bienes esenciales, que todo el mundo tiene que tener acceso”. “Aquello que parecía de concreción imposible, hoy estamos a muy poquito de lograrlo, tanto al 100 por ciento de cloacas como al 100 por ciento de agua potable”, completó.

La obra incluye válvulas reguladoras, equipamiento complementario y gabinete de energía eléctrica. Además, las cámaras reguladoras que se ubican bajo pavimento se encontrarán en las calles Saladillo y Fray Bottaro, la Cámara Reguladora 1; y Arena, entre Saladillo y Blas Parera, la Cámara Reguladora 2.

En la recorrida estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella; el secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, Mariano Spina; la directora de Redes de Infraestructura, Sandra Gerace; y los directores de la Unidad de Gestión Comunitaria 5, Mariano Manoni, y la Unidad de Gestión Comunitaria 14, Lucas Jaime.