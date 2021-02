Cambios de sentidos de circulación vehicular en calles de Acassuso

El Municipio de San Isidro informa que a partir del lunes habrá una primera etapa de cambios de circulación en las calles delimitadas por avenida Libertador, las vías del Tren de la Costa, Juan Cruz Varela y General Urquiza.

A partir de este lunes 22 de febrero, el Municipio de San Isidro realizará una serie de modificaciones, por etapas, de sentido de circulación en las calles delimitadas por avenida Libertador, las vías del Tren de la Costa, Juan Cruz Varela y General Urquiza, en Acassuso.

Desde el Municipio informaron que este reordenamiento -consensuado con los vecinos- busca mejorar la circulación y evitar conflictos de tránsito originados por el movimiento vehicular de residentes del barrio como conductores que circulan por la zona. Y remarcaron que estas circunstancias se acentuaron con el inicio de actividades comerciales y restricciones en el uso del transporte público de pasajeros.

Como resultado de los estudios realizados por el Municipio, en una primera etapa se asignará sentido único de circulación vehicular de las calles Almafuerte, entre José C. Paz y avenida Libertador, sentido este-oeste; Güiraldes, entre avenida Libertador y José C. Paz, sentido oeste-este; Nicolás Granada, entre Rivera Indarte y avenida Libertador, sentido este-oeste; Comandante Espora, José C. Paz y avenida Libertador, sentido hacia esta última; y Montes Grandes, entre avenida Libertador y José C. Paz, sentido oeste-este.