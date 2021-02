San Miguel: Avanza la mesa técnica del área de Salud

El intendente de José C. Paz,.

Por otro lado, se definió que el personal municipal que a causa de la emergencia sanitaria por coronavirus fuera asignado al servicio del SAME como conductor, retomará a partir de la fecha sus horarios y tareas habituales.

La reunión tuvo lugar en el Palacio Municipal con la presencia del titular del gremio, Jorge Iglesias; del representante de SAME, Luis Merlino; del secretario general del Ejecutivo, Francisco Nigro; y del subsecretario de Legal y Técnica, Lorenzo Devoto.

Esta mañana se llevó adelante una mesa técnica entre personal de la Municipalidad de San Miguel, del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel y del SAME, una de las partes involucradas en el conflicto del Hospital Larcade. Durante el encuentro se analizaron distintas cuestiones laborales y de índole salarial, que venían siendo planteadas por los gremios y los trabajadores en los últimos meses.

El primer acuerdo se dio con los conductores de ambulancia y el SAME. Los encuentros para analizar planteos laborales continuarán con el resto de servicios.