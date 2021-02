Ariel Sujarchuk participó de la imposición del nombre “Néstor Seeling” al nuevo salón del polideportivo de Loma Verde

Entre sonrisas y lágrimas, en un encuentro cargado de emoción y recuerdos, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto de imposición del nombre “Néstor Seeling” al recientemente inaugurado Salón de Usos Múltiples del polideportivo municipal de Loma Verde, elegido mediante el voto de los vecinos a través del programa municipal Identidad Escobar.

Del homenaje a este destacado vecino escobarense participaron además su esposa Ruth, sus hijas Shannon y Evangelina, familiares, amigos y compañeros de Seeling, quien fue coordinador de la Unidad de Gestión Comunitaria 8, donde trabajó constantemente y con un gran compromiso por el desarrollo, crecimiento y mejora del bienestar de la localidad.

“Para mí no es un acto más, ya que me toca por decisión de los vecinos de Loma Verde imponer el nombre de un querido amigo. Quizás el primer gran amigo que hice cuando vine al partido Escobar, cuando llegué hace 16 años. Juntos compartimos muchos lindos momentos en familia, viendo crecer a nuestros hijos e hijas. Cuando empecé este camino hacia la intendencia le pedí a Néstor que me acompañara ya que era un hombre que sintetiza ese trípode del que siempre hablo, honestidad, capacidad y trabajo. Hasta el último de sus días estuvo trabajando. Hoy estoy emocionado y contento porque Néstor sabe que seguimos todos juntos e hicimos las cosas bien”, recordó Sujarchuk, entre lágrimas y profundamente emocionado tras escuchar las entrañables palabras de Ruht Seeling y del pastor Sergio Bonacina, amigo de Néstor.

La construcción del Salón de Usos Múltiples del polideportivo municipal de Loma Verde también fue una iniciativa vecinal a través del Presupuesto Participativo. En la votación para decidir su nombre, participaron más de 400 personas y “Néstor Seeling” obtuvo el 51 por ciento de los votos.

“Cuando Néstor asumió, Loma Verde no era todavía una localidad. Pero su trabajo y el de tantos más la transformaron. Hoy crece con su jardín de infantes municipal y su polideportivo. El DOT donde trabajaba Néstor también creció y tiene además dos UGC. Esto es parte de la construcción de muchos soñadores nativos, y muchos que después vinimos y entendimos que esto podía estar mucho mejor. Por eso, este nombre representa la esencia de Loma Verde. Seguramente no sea el único ni el último, pero es uno muy genuino que nos llena de orgullo y satisfacción”, resaltó el intendente de Escobar.