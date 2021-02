La “guerrilla” armada con fusiles rusos toma las calles de la provincia de Buenos Aires

En las últimas semanas, el crecimiento del delito, en algunos casos seguido de muerte, tuvo un pico preocupante, y todo parece indicar que la situación empeorará en las próximas semanas, frente a la crisis económica y política que afecta en particular a la provincia más poblada del país.

Postales que parecen importadas de países donde las guerrillas son una realidad cotidiana. Estados paralelos donde no entran las fuerzas de seguridad. Bandas armadas con fusiles de asalto soviéticos patrullan las calles de la denominada villa La Carcova de José León Suárez.