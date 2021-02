Apertura de la escuela de Skate y BMX Freestyle de Vicente López

Los diferentes horarios de las clases son martes y jueves de 16:30 a 17:30, y de 17:45 a 18:45; y sábados de 10:30 a 11:30 y de 11:45 a 12:45. Se puede asistir dos o tres veces por semana y la edad mínima es de 6 años. En tanto, la pista libre funciona de martes a sábado en los horarios que no hay clases.

This site is protected by wp-copyrightpro.com