Escuelas de la provincia de Buenos Aires anuncian que no empezarán las clases

Atrás quedaron los días donde gremios y políticos reclamaban mejoras edilicias en las escuelas públicas y de gestión mixta. Hoy, ni siquiera están dadas las condiciones para el inicio de clases bajo el protocolo que fija la Gobernación por falta de recursos e insumos.

Mientras en la Ciudad de Buenos Aires, el retorno a la presencialidad tuvo una concurrencia superior al 85%, en la provincia administrada por Axel Kicillof docentes ya adelantan la imposibilidad del inicio del ciclo lectivo 2021.

“Nuestra institución no cuenta con los recursos e insumos necesarios para dar cumplimiento con el Plan Jurisdiccional de Regreso Seguro a Clases, por tal motivo en nuestro espacio no se desarrollarán, en el periodo de febrero, clases presenciales. Estamos trabajando para ver si en marzo tenemos la posibilidad de poder volver a la presencialidad, no es seguro”, señalan en un comunicado las autoridades del Instituto Secundario Martín Coronado, de Tres de Febrero, institución educativa con subvención estatal del 100%.

La situación del Instituto Martín Coronado se repite en cientos de escuelas públicas y semipúblicas de la provincia de Buenos Aires. La falta de previsión estructural y el enfoque militante de que la presencialidad es un pedido de la oposición desembocarán en más daño en la educación de miles de chicos y chicas bonaerenses.

A la vez, sindicatos como SUTEBA condicionan el reinicio de la clases a la falta de provisión de agua tanto para consumo de los alumnos como para higiene y limpieza del establecimiento; baños clausurados o en malas condiciones de uso; falta de instalación de gas y sistemas de calefacción; problemas o falta de electricidad; problemas estructurales, totales o parciales que provoquen riesgo; edificios en obra; falta de elementos de higiene, limpieza y protección personal; además de cuestiones que tienen que ver con el horario de los trabajadores de la educación.

A la luz de lo expuesto tanto por los docentes como por los gremios, el gobierno de Axel Kicillof nada ha hecho por la educación pública, y el riesgo para el personal como para los alumnos excede al coronavirus.