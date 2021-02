Comenzó la vacunación contra el coronavirus para a mayores de setenta años y docentes en Morón

A su vez, Ghi destacó que “esto es fruto de una comunidad que entendió la necesidad de cuidarse a uno y al resto de la sociedad; y de un Estado que no dudo en articular todas las medidas necesarias para llevar a la mínima expresión los estragos de una pandemia de proporciones inusitadas y, ahora, con la vacuna, tratando de alcanzar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de vecinos y vecinas de Morón”.

En esta instancia, se destinaron 1200 dosis a las dos escuelas donde se lleva a cabo la vacunación, 600 por cada establecimiento; 600 al Sindicato Argentino de los Docentes Privados para trabajadores de la educación, docentes, no docentes y auxiliares, encabezado por IOMA; y 300 al Hospital Güemes de Haedo para continuar con el resto de las y los profesionales de la salud.

El intendente Lucas Ghi acompañó los operativos que se llevaron adelante en la Escuela 8 de Haedo, la Escuela 11 de Morón Sur y en el Sindicato Argentino de los Docentes Privados ubicado en Morón Centro, donde personas mayores de 70 años, y docentes, no docentes y auxiliares, a través de IOMA, recibieron las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus.