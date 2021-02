El intendente Ishii lanza la campaña de educación universitaria en José C. Paz

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, junto a los representantes de la Red de Pastores Unidos y del Consejo Pastoral del distrito, dio el primer paso de la campaña para la educación universitaria.

En el encuentro, que se realizó en el auditorio de la futura Facultad de Medicina y Ciencias Médicas de José C. Paz, se habló sobre la situación social , la problemática que atraviesa la educación y la inserción de los jóvenes paceños en la cultura del trabajo y el estudio.

Ishii señaló lo vital de convocar a la juventud para que estudien en el distrito y agregó: “Los jóvenes paceños, por ejemplo, van a poder estudiar y aprender en esta facultad de medicina” y así “fortalecerán el sentido de pertenencia” por lo que estarán orgullosos de vivir en José C. Paz”, resaltando que el mensaje que debe llegarles es que “el nacer pobre no quiere decir que no se pueda estudiar”.

Luego, el intendente agradeció a los pastores por brindar contención a todos aquellos que lo necesitan y calificó al primer paso en la campaña como muy fructífero y esperanzador.