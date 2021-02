En el distrito de José C..

La respuesta de las autoridades fue que los alumnos de las carreras recibirían un pase “únicamente al Distrito 9”, es decir, a institutos ubicados en José C. Paz. “En ese caso nos vemos obligados a recursar varias materias para poder validar nuestro título, incluídos los que terminaron en el 2020”, explicaron.

El viernes se anunció que el Instituto José C. Paz, ubicado en José Altube 1339, cerrará sus puertas debido a problemas económicos, lo cual dejará a docentes sin trabajo y a alumnos de las carreras con dificultades para proseguir con sus estudios.

Preocupación en la comunidad educativa ante el cierre del Instituto José C. Paz

José C. Paz