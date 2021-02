Comenzó a desarrollarse la campaña de vacunación contra el coronavirus en Ituzaingó

Las autoridades no reaccionan y los.

Por último, Carlos, un vecino de 79 años que recibió su dosis esta mañana añadió: “Estoy muy contento y no veía la hora de poder vacunarme. Es una emoción muy grande estar participando de la campaña porque hace un año que no podemos salir y la vacuna es el primer paso para poder volver a ver a mis nietos”.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante agregó: “Sin dudas este primer paso es muy importante y nos llena de alegría. Es fundamental que sigamos usando tapabocas, manteniendo las distancias y lavándonos las manos con frecuencia para evitar una segunda ola de contagios. Por otra parte, les digo a los vecinos no tengan miedo, que se animen y se registren para acceder a la vacuna. Es rápido, seguro y es de vital importancia para seguir avanzando en la lucha contra el coronavirus”.