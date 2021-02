Sujarchuk dio inicio a la vacunación contra el coronavirus y dijo que hubo “una campaña sucia de la oposición”

Sobre cómo evalúa la proyección de la cantidad de aplicaciones en los siguientes meses y la posibilidad de controlar posibles picos de contagios, el intendente afirmó que “hablar de proyecciones es mentirle a la gente, dado que no tenemos certezas de cómo se comporta el virus y cuando pueda dispararse”. “No voy a mentirle a la gente, pero cada vez que tengamos que actuar tomaremos medidas contundentes”, expresó el mandatario.

Enmarcado dentro del plan provincial, gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19, luego continuarán los ciudadanos de entre 18 y 59 años que tengan alguna enfermedad preexistente, y para finalizar a todos los mayores de 18 años. “La organización y la planificación nos permite ser más eficaces en esta campaña contra el coronavirus”, expresó Sujarchuk, agregando que “el coronavirus nos empujó a una realidad no deseada y la vacuna es uno de los pasos más importantes para encontrar una salida a este flagelo”.