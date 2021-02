Buscan a una adolescente de 14 años que desapareció en Ituzaingó

Los investigadores informaron que Antonella dejó de contestar su celular, mientras que la joven desaparecida, Ariana, no tenía teléfono propio ni redes sociales.

Sin embargo, al parecer Antonella salió de esa casa cerca de las 22 para ir hasta el kiosco a comprar algo y no regresó a su casa, por lo que se investiga si en ese momento se encontró con Ariana.

Una adolescente de 14 años es intensamente buscada por familiares y la Policía, luego de que el martes último salió de su casa para sacar la basura, en el partido bonaerense de Ituzaingó, y no regresó, al tiempo que se investiga si en ese momento la esperaba una amiga, de la que tampoco se conoce su paradero, informaron hoy familiares y fuentes policiales.