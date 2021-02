San Fernando realizó nuevos operativos de prevención contra el dengue y mosquitos

“No hay que alarmarse, tiene que ver con las lluvias que se sucedieron en estas últimas semanas, después de pasar un período de déficit hídrico”, destacó el funcionario, y detalló: “Los huevos de este mosquito charquero o de inundación, eclosionaron y se están reproduciendo. Es importante destacar que no es un mosquito transmisor de enfermedades, pero sí tiene un alto nivel de agresividad. Le damos prioridad en la fumigación a los polideportivos porque es el lugar donde realizan actividades al aire libre los chicos del distrito y consideramos que es importante garantizar una zona de confort”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com