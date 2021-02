Lousteau y Posse buscan que el radicalismo sea protagonista para volver a ser gobierno

Para finalizar, el intendente de San isidro fustigó al oficialismo: “La condición para integrar el gobierno de la Provincia era que no fueran radicales. Lo que ocurrió es que el partido fue entregado. Lo positivo es que terminan cinco años de servilismo por parte del radicalismo. Es el partido de la sociedad argentina”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com