Al aire libre y con protocolos, los vecinos de Tigre disfrutaron del regreso de dos ciclos culturales

“Es buenísima esta iniciativa. Se sufrió mucho con la cuarentena y poder disfrutar de una actividad cultural al aire libre es muy reconfortante. Me parece bárbaro que armen las burbujas para seguir cuidándonos entre todos. Estas opciones hacen muy bien”, comentó Paola Castaño, vecina de Benavídez. En tanto que Natalia Salguero, también vecina de la localidad, dijo: “Es muy divertido disfrutar con los chicos de este tipo de actividades que realiza Tigre. Además, poder ir al cine y al aire libre es un gran plan para los que no pudimos irnos de vacaciones y nos quedamos en nuestras casas”.

“Comenzamos con nuevos espectáculos al aire libre, como “Cultura vive” con la obra circense de una artista de Benavídez y el Cine Club Tigre con la proyección de una película nacional”, señaló el jefe comunal, quien estuvo acompañado por la concejal Gisela Zamora. Y concluyó: “Se trata de volver con la cultura a las plazas, una cuestión que había quedado suspendida por la pandemia; y queremos que los vecinos disfruten de los espacios públicos y a través de la cultura, poder integrar a toda la comunidad y que quienes no tienen la oportunidad de irse de vacaciones, cuenten con estas oportunidades que seguiremos repitiendo en todas las plazas de Tigre”.