Kicillof participó del acto de reapertura del Parque de la Costa

“Aquí vemos representado lo que ha hecho grande a nuestro país, la asociación entre los trabajadores y las trabajadoras con el sector privado y con el Estado, que trabajaron juntos para sostener el empleo y poner nuevamente en funcionamiento al Parque”, afirmó Kicillof, y agregó: “Todos coincidimos en que estos 500 puestos de empleo no se podían perder y lo logramos a partir de la lucha de los trabajadores, la decisión de una empresa por invertir y la articulación entre la Nación, la Provincia y el Municipio”.

